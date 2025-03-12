Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Су-57 приземлил всех на бетон: После триумфа русских за границей Москву засыпало контрактами.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Валерий, вы думайте перед тем, как писать комментарий! Вы кого в измене обвинили?! Такие решения принимаются и утверждаются правительством и президентом. Кстати продают экспортный вариант, а он далеко не такой, как у нас...
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Александр Иноземцев
...экспортный 😌
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Людмила Фирстова
Благодарю, солнышко, исправила ошибку
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