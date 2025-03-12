Су-57 приземлил всех на бетон: После триумфа русских за границей Москву засыпало контрактами.

Крупнейший международный авиасалон «Aero India 2025», прошедший в феврале в индийском Бангалоре, завершился для нашей страны не только успешной демонстрацией новинок и «хитов» российского ВПК, но и прибыльными контрактами.
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