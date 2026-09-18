Азаров сообщил о тысячах записей у НАБУ и САП на Зеленского и его людей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские антикоррупционные органы накопили тысячу часов компрометирующих аудиозаписей по Владимиру Зеленскому и его окружению и начали по ним активную работу.
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