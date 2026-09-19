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Татар-информ

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В Казани презентовали проект «Татарстан- столица Игр кочевников - 2028»

В Казани презентовали проект «Татарстан- столица Игр кочевников - 2028»

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ» Сегодня в столице Татарстана у одного из избирательных участков прошла презентация проекта «Татарстан – столица Игр кочевников-2028».

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