Битва за финал: Медведев играет против датчанина в Индиан-Уэллсе. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. Полуфинал. Медведев — Руне. ОНЛАЙН В полуфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.
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