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Царьград

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Индийский суд выслушает позицию по судну Unity 21 сентября

Индийский суд выслушает позицию по судну Unity 21 сентября

Индийский суд 21 сентября рассмотрит ситуацию с арестованным танкером Unity у порта Парадип. На борту находятся 21 русский и двое иностранцев, которые не могут покинуть судно из-за отсутствия разрешения на швартовку.

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