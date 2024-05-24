Диетолог Семирядов назвал витамины, снижающие риск развития аллергии

Прием добавок следует осуществлять с осторожностью Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью радио Sputnik сообщил, что определенные витамины и другие пищевые вещества могут снизить риск развития аллергии и помочь в ее лечении.
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