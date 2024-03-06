Разработчики Helldivers 2 подтвердили появление мехов, представив экзокостюм EXO-45, который появится “скоро”У солдат демократии Helldivers 2 есть повод праздновать, поскольку было подтверждено прибытие мехов в виде экзокостюмов EXO-45 “Патриот”, и они “скоро” появятся в популярном шутере от третьего лица.