Как выглядит красавица-жена Нобеля Арустамяна, которая в день свадьбы пообещала смотреть с ним все футбольные матчи

В середине июня стало известно, что известный футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян женился на своей избраннице Злате БочаровойВ середине июня стало известно, что известный футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян женился на своей избраннице Злате Бочаровой.
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