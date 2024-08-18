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Как выглядит красавица-жена Нобеля Арустамяна, которая в день свадьбы пообещала смотреть с ним все футбольные матчи

Как выглядит красавица-жена Нобеля Арустамяна, которая в день свадьбы пообещала смотреть с ним все футбольные матчи

В середине июня стало известно, что известный футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян женился на своей избраннице Злате БочаровойВ середине июня стало известно, что известный футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян женился на своей избраннице Злате Бочаровой.

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