Военное обозрение

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Экс-госсекретарь США выступил против суда над Бушем за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь США выступил против суда над Бушем за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь США Джон Керри выступил против проведения международного суда над бывшим американским президентом Джорджем Бушем за вторжение в Ирак.

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