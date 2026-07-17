Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Западе появилась версия, почему Зеленский уволил Фёдорова

На Западе появилась версия, почему Зеленский уволил Фёдорова

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, по данным Financial Times, связана с его систематическим сопротивлением попыткам перенаправить выгодные государственные контракты на закупки в пользу лояльных компаний.

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