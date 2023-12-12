Пилот Су-35: Истребители ВСУ стараются избегать встречи в воздухе

Командир звена авиационной эскадрильи, относящейся к российским войскам, Иван поделился информацией о том, что украинские летчики при встрече с истребителями России не выполняют своих задач и стремятся в кратчайшие сроки улететь.
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