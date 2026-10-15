Задумывался ли кто-нибудь всерьёз, почему при одинаковых стартовых позициях одни специалисты взлетают по карьерной лестнице, а другие годами остаются на одной и той же ступени? Внешне кажется, что всё решают связи, удача или умение вовремя оказаться в нужном месте.
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