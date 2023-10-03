"Цивилизованный мир” разочаровался в русском народе

довелось мне как то по работе пообщаться с немцами в конце 70 г.г. с пиндосами в конце 80г.г. слов нет, одни междометия и ненормативная лексика!! Прав, причём абсолютно М. Задорнов в их отношении!!

Галина Смирнова

Передайте дяде Жоре, Дяде Жоре Соросу - Мы его тупые байки Узнаем по голосу! Все холопы вдруг забздели - За границу улетели. Опустел у них карман - Позабыли про майдан! Ты скажи своим холопам, Если кто-то сунется - Либеральная колода Больше не тасуется! Не поможет Ходорковский, И Навальный не спасет - Он в тюрьме своей облезет И неровно обрастет! И держи в большом секрете Ты свою локацию - А не то утащат черти На эвакуацию! Черти ждут тебя в аду И играют в чехарду, Держат черти наготове Для тебя сковороду!!!