Это всё-таки случилось. Довели мы Запад своим плохим поведением до нервного срыва. Пришлось ему сбросить свою маску поборника демократии, радетеля о благополучии русского народа, защитника нас от тирании кремлёвской, что держит нас в нищете беспросветной и открыть миру настоящее, исключительно русофобское личико.
"Цивилизованный мир” разочаровался в русском народе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
в нынешнее время ни пиндосам ни гейжопе, верить абсолютно нельзя!!
Ответить
17 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
довелось мне как то по работе пообщаться с немцами в конце 70 г.г. с пиндосами в конце 80г.г. слов нет, одни междометия и ненормативная лексика!! Прав, причём абсолютно М. Задорнов в их отношении!!
Ответить
17 час.
Галина Смирнова
Передайте дяде Жоре, Дяде Жоре Соросу - Мы его тупые байки Узнаем по голосу! Все холопы вдруг забздели - За границу улетели. Опустел у них карман - Позабыли про майдан! Ты скажи своим холопам, Если кто-то сунется - Либеральная колода Больше не тасуется! Не поможет Ходорковский, И Навальный не спасет - Он в тюрьме своей облезет И неровно обрастет! И держи в большом секрете Ты свою локацию - А не то утащат черти На эвакуацию! Черти ждут тебя в аду И играют в чехарду, Держат черти наготове Для тебя сковороду!!!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии