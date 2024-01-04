Сообщения о нападениях мигрантов на участников СВО (эти нападения уже не раз заканчивались тяжёлыми увечьями и даже гибелью наших бойцов), об изменниках, шпионящих в пользу врага и просто негодяях, пытающихся дискредитировать Россию и её армию, давно стали рутиной.
«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО
Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П. Штрафбат вещь, конечно, интересная, но надо отправлять туда не на три месяца, на год вместе с теми, кто их завозит сюда!!!
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1 час.
Tatiana Tykhonova
А где они миллион возьмут, чтобы оплатить штраф! Только СВО
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1 час.
В К
Не надо ни кого перевоспитывать, давить сук, как клопов!!!
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1 час.
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