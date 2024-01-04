Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Доливо
    "наводить порядок" как у нас любят говорить, предлагаю начинать с власть имущими, т. е. с теми, кто, выдаёт им ВНЖ, п...ДВА БРАТА-АКРОБАТ...
  • Поль Меерсон
    Они , без вариантов, виноваты. Но что, только они? Это Ельцин в Таджикистане свистел с подлыми плакатиками: "русские,...УЗБЕКИ СОЖАЛЕЮТ О...
  • саша дмитренко
    я  тоже  себе  нравлюсь)))Электорат Путина

«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

Сообщения о нападениях мигрантов на участников СВО (эти нападения уже не раз заканчивались тяжёлыми увечьями и даже гибелью наших бойцов), об изменниках, шпионящих в пользу врага и просто негодяях, пытающихся дискредитировать Россию и её армию, давно стали рутиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П.                                                                                                    Штрафбат вещь, конечно, интересная, но надо отправлять туда не на три месяца, на год вместе с теми, кто их завозит сюда!!!
Ответить
1 час.
Tatiana Tykhonova
А где они миллион возьмут, чтобы оплатить штраф! Только СВО
Ответить
1 час.
В К
Не надо ни кого перевоспитывать, давить сук, как клопов!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх