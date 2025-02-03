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Петербургский дневник

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Более 3 тысяч объектов будет реализовано в Петербурге с 2025 по 2029 год

Более 3 тысяч объектов будет реализовано в Петербурге с 2025 по 2029 год

Половину из них планируют начать в этом году В декабре 2024 года вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин утвердил Перспективную адресную программу работ на 2025–2029 годы, в которую вошло более 3 тыс.

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