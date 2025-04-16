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В Канске СК попросил арестовать мать, убившую трех детей

В Канске СК попросил арестовать мать, убившую трех детей

В Центральном районном суде города Красноярска началось судебное заседание об избрании меры пресечения 29-летней жительнице Канска, которую обвиняют в убийстве троих своих малолетних детей с особой жестокостью.

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