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Захарова считает, что Запад продолжает оказывать давление на миссию МАГАТЭ

Захарова считает, что Запад продолжает оказывать давление на миссию МАГАТЭ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя положения доклада агентства по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию, заявила, что западные страны продолжают оказывать давление на МАГАТЭ.

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