WP: ВСУ с каждым днем становится хуже без финансовой помощи США

Положение Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции с каждым днем становится хуже. Особенно сильно влияет на этот факт отсутствие поддержки от американских партнеров, пишет The Washington Post.
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