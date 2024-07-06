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Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков

Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее вел переговоры по Украине и им курируется весь массив наработок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Стефания Новак
Что то я не верю Медынскому. Он присутствовал на переговорах с Украиной и ничего не получилось.
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