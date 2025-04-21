США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский … .