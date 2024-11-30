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Царьград

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В Архангельске изменится расписание автобусных маршрутов 5 и 15

В Архангельске изменится расписание автобусных маршрутов 5 и 15

С 1 декабря 2024 года маршруты 5 и 15 станут более удобными и вместительными. Рассказываем, какие изменения произойдут.

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