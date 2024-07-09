Россия и Индия намерены раскрыть потенциал стратегического партнерства

Приложить все усилия для полного раскрытия потенциала стратегического партнерства договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 9 июля по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство», сообщает пресс-служба президента России.
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