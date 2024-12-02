Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Е Ва
    как это не удивительно, но они считают и им это показывают и внушают, что у нас пустые полки в магазинах, все что был...И мёртвые с косам...
  • Alex Nемо
    Им не правильный адрес дали куда жаловаться. Все эти ООН, ЕС, США уже давно не имеют никакого авторитета для России....Сирия... Террорис...
  • Олег Самойлов
    то верно! С тебя даже анализа мочи и кала взять невозможно! Тут ты прав!Если бы Сталин пр...

И мёртвые с косами идут на Кремль...

И мёртвые с косами идут на Кремль...

Русские, есть тут такие? Или все давно уже ушли на Кремль с косами? Мне надо вас проинформировать, зачем вы туда идете.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Да, в 1945 недолечили. Всю Европу надо было основательно подлечить, а Сталин идиот, которого вся ЕС так ненавидят, от нас отрывал, а сволочей кормил. Выкормили на свою голову. Врагов в живых оставлять нельзя!!! Хоть несколько выживут, реванша захотят. А тут не несколько выжили. Их практически всех америкосы спасали, к себе увозили, от советов прятали суки. И чтоб пусто было Горбачёву и Ельцину, чтобы гореть им в аду, что развалили СССР, легли под америкосов и всё просрали что можно и что нельзя было! Сволочи
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16 час.
карюкалов вячеслав
Вау.
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13 час.
Е Ва
как это не удивительно, но они считают и им это показывают и внушают, что у нас пустые полки в магазинах, все что было в стране свезли в Пятерочку, которую ограбили хохлы, что мы ходим в ватниках цвета хаки и у нас комендантский час по всей стране, все это рассказала свекровь моей одноклассницы из молдавской деревеньки, привезла в Питер крупы и масло для внучек, увидев два холодильника, забитых до.., кляла всю эту пропаганду и жалела спину))
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8 час.

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