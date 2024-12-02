И мёртвые с косами идут на Кремль...

TF

Tatyana Fedotova

Да, в 1945 недолечили. Всю Европу надо было основательно подлечить, а Сталин идиот, которого вся ЕС так ненавидят, от нас отрывал, а сволочей кормил. Выкормили на свою голову. Врагов в живых оставлять нельзя!!! Хоть несколько выживут, реванша захотят. А тут не несколько выжили. Их практически всех америкосы спасали, к себе увозили, от советов прятали суки. И чтоб пусто было Горбачёву и Ельцину, чтобы гореть им в аду, что развалили СССР, легли под америкосов и всё просрали что можно и что нельзя было! Сволочи