Пекин призвал к мирной конференции по Украине. Си выдвинул главное условие

Во время встречи с Шольцем Си Цзиньпин призвал к мирной конференции по Украине с главным условием.В частности, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Пекин выступает за мирную конференцию, однако главным условием этой встречи должно стать признание этого мероприятия и Украиной, и Россией, а также речь должна идти о справедливом обсуждении всех предложений.