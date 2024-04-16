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Пекин призвал к мирной конференции по Украине. Си выдвинул главное условие

Пекин призвал к мирной конференции по Украине. Си выдвинул главное условие

Во время встречи с Шольцем Си Цзиньпин призвал к мирной конференции по Украине с главным условием.В частности, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Пекин выступает за мирную конференцию, однако главным условием этой встречи должно стать признание этого мероприятия и Украиной, и Россией, а также речь должна идти о справедливом обсуждении всех предложений.

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