Пекин призвал к мирной конференции по Украине. Си выдвинул главное условие

Во время встречи с Шольцем Си Цзиньпин призвал к мирной конференции по Украине с главным условием.В частности, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Пекин выступает за мирную конференцию, однако главным условием этой встречи должно стать признание этого мероприятия и Украиной, и Россией, а также речь должна идти о справедливом обсуждении всех предложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии