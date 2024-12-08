Indoor Environments: ароматические свечи выделяют канцерогенные соединения

Ученые из Университетского колледжа Корка и Университета Голуэя установили, что ароматические свечи выделяют летучие органические соединения (ЛОС) и токсичные газы, потенциально способные разрушить здоровье.
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