Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби вступил в перепалку с журналистом телеканала Al-Jazeera Кимберли Халкетт во время брифинга, сообщает Fox News.
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