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TSMC пообещала освоить 1,6-нм техпроцесс к 2026 году Активность Intel по возвращению...

TSMC пообещала освоить 1,6-нм техпроцесс к 2026 году Активность Intel по возвращению...

TSMC пообещала освоить 1,6-нм техпроцесс к 2026 годуАктивность Intel по возвращению себе технологического лидерства в сфере литографии ко второй половине десятилетия не могла остаться без ответа действующего лидера в лице тайваньской компании TSMC, а потому на этой неделе она заявила, что собирается освоить выпуск 1,6-нм чипов ко второй половине 2026 года.

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