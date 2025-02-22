Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Это как в старом , но немного переиначенном анекдоте.                                                                ...Эрдоган заявил Ма...
  • Татьяна Новикова
    Ха- ха! Бандеровский наркоман и фашистский ублюдок подпишет все и даже больше!Зеленский: я не г...
  • Невидимка Невидимка
    Предателей уничтожают всегда и везде.Кадыров назвал пр...

NatComms: вирус Зика пробивает тоннели в плацентах беременных женщин

NatComms: вирус Зика пробивает тоннели в плацентах беременных женщин

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлор и Университета штата Пенсильвания обнаружили механизм, позволяющий вирусу Зика скрытно распространяться через плаценту и вызывать тяжелые последствия для плода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх