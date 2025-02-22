NatComms: вирус Зика пробивает тоннели в плацентах беременных женщин

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлор и Университета штата Пенсильвания обнаружили механизм, позволяющий вирусу Зика скрытно распространяться через плаценту и вызывать тяжелые последствия для плода.
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