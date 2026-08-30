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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о «Тракторе»: «Много вакансий в нападении. К сезону команда подходит с двумя тройками. Не случайно, что чуть ли не лучшим летним снайпером стал защитник Выдренков»

 Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов считает, что атакующая линия « Трактора » пока не сформирована.

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