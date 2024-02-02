Чкалов хотел оставить часть имущества детям, которых предлагает бомбить его правнучка

Такую записку нашли после его смерти.Правнучка Валерия Чкалова обгадилась своим высказыванием о необходимости ядерной бомбардировки Москвы так, что затмила на какое-то время все другие грязноватые новости.
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