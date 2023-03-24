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Reuters: Китай не проявил особого интереса к планируемому разговору Си Цзиньпина и Байдена

Reuters: Китай не проявил особого интереса к планируемому разговору Си Цзиньпина и Байдена

Поднебесная не заинтересована в организации телефонного диалога между главой Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

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