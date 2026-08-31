Таиланд сокращает безвизовое пребывание для россиян до 30 дней

С 15 сентября 2026 года вступает в силу новое постановление правительства Таиланда, согласно которому срок безвизового пребывания для граждан 60 стран и территорий, включая Россию, сокращается с 60 до 30 дней.
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