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Мантуров: чтобы попасть временное управление, надо саботировать решения властей

Мантуров: чтобы попасть временное управление, надо саботировать решения властей

Механизм временного управления на объектах критической инфраструктуры будет применяться только в случае системного и сознательного саботажа собственниками решений Единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии.

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