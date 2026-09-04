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Каждый пятый россиянин назвал финансовую подушку устаревшим советом

Каждый пятый россиянин считает совет иметь финансовую подушку устаревшим. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой аналитиков, ещё 24% признались, что не верят в возможность накопить запас денег на три–шесть месяцев, а каждый четвёртый считает нереальным откладывать по 20% дохода.

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