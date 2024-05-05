В Марьино высадили аллею из 33 кедров в честь погибших военкоров

В московском парке им. Артема Боровика в Марьино высадили «Аллею памяти и славы журналистов» из 33 сибирских кедров, поставили и освятили огромный гранитный камень в честь погибших военных корреспондентов, передают корреспонденты aif.
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