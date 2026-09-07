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Минченко: трехсторонние переговоры России, США и Украины не приведут к результату

Минченко: трехсторонние переговоры России, США и Украины не приведут к результату

Политолог, президент РАСО Евгений Минченко в беседе с «Лентой.ру» оценил перспективы прямых трехсторонних переговоров России, США и Украины.

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