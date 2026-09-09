Эксперт Литвиненко: цены на авиабилеты упадут на 35% в октябре

Заметное снижение стоимости авиабилетов произойдёт не ранее первой недели октября, хотя постепенное удешевление перелетов наблюдается уже после завершения летнего сезона.
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