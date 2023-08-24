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Турнир имени Пучкова. «Автомобилист» сыграет с «Северсталью»

Турнир имени Николая Пучкова «Автомобилист» – «Северсталь» – 19:30  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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