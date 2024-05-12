Путин перед инаугурацией рассматривал картину художницы Дарьи Веселовой

Картина, которую рассматривал президент России Владимир Путин в коридоре первого корпуса Кремля по пути на инаугурацию, оказалась работой Дарьи Веселовой под названием «Музыкальный натюрморт», о чем в своем Telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.