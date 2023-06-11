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Политолог Марков: Зеленский приказал массово распространять фальшивые видео о якобы успехах войск Украины в ходе контрнаступления

Политолог Марков: Зеленский приказал массово распространять фальшивые видео о якобы успехах войск Украины в ходе контрнаступления

Президент Владимир Зеленский приказал в массовом порядке распространять фальшивые видеоролики о якобы успехах Вооруженных сил Украины в ходе их контрнаступления.

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