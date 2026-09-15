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Регионы России

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Xiaomi запустила предзаказ на компактные умные часы Watch S5 41mm

Xiaomi запустила предзаказ на компактные умные часы Watch S5 41mm

Watch S5 41mm работают под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 4. Система поддерживает мониторинг менструального цикла, даёт рекомендации по физическим нагрузкам и помогает контролировать расход калорий.

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