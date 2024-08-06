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Царьград

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Путин устроил переполох в США, дав ответ на провокацию в Баренцевом море

Путин устроил переполох в США, дав ответ на провокацию в Баренцевом море

В Baidu оценили последствия ответа Путина и КНР на полёт B-52Несколько дней назад в районе Баренцева моря были замечены американские самолёты В-52Н.

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Комментарии
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Людмила Палкина
Боятся, что заберём Аляску?
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16 час.

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