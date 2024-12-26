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Царьград

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"Глупые русские"? Ну-ну. Юрий Подоляка объяснил, куда был нацелен массированный удар ВС России в зоне СВО

ВС России нанесли ракетный удар по территории Украины. В атаке участвовало около 70 ракет, выпущенных с бомбардировщиков Ту-95.

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