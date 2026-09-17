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Генпрокурор РФ раскрыл ужасающие масштабы коррупции в России: триллионы украденного и десятки тысяч приговоров

Генпрокурор РФ раскрыл ужасающие масштабы коррупции в России: триллионы украденного и десятки тысяч приговоров

Российские суды за 2025 год и первую половину текущего года удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн.

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