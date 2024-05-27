ЕС хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России — Bloomberg

Власти ЕС хотели бы организовать осенью мирную конференцию по Украине в Саудовской Аравии с участием России, сообщает Bloomberg «По словам официальных лиц, для ЕС важным шагом было бы перейти от швейцарской конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России», — пишет издание.