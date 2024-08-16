Колодки для "Ласточки". Какой новый цех за 200 млн открыли на Барнаульском заводе АТИ

Обновленное производство запустили, благодаря федеральной и краевой поддержке На Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий пополнение – 15 августа 2024 года здесь торжественно запустили вторую очередь цеха безасбестовых тормозных колодок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии