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Колодки для "Ласточки". Какой новый цех за 200 млн открыли на Барнаульском заводе АТИ

Колодки для "Ласточки". Какой новый цех за 200 млн открыли на Барнаульском заводе АТИ

Обновленное производство запустили, благодаря федеральной и краевой поддержке На Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий пополнение – 15 августа 2024 года здесь торжественно запустили вторую очередь цеха безасбестовых тормозных колодок.

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