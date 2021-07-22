Бойтесь своих желаний: Шойгу может принять «приглашение» СБУ и явиться в Мариуполь. Юлия Витязева

Бойтесь своих желаний. Именно эту фразу Службе безопасности Украины следует отлить в граните и разместить над входом в своё главное управление Хотя бы для того, чтобы, прежде чем озвучивать своё очередное анекдотичное решение, крепко подумать.
Бойтесь своих желаний. Именно эту фразу Службе безопасности Украины следует отлить в граните и разместить над входом в своё главное управление Хотя бы для того, чтобы, прежде чем озвучивать своё очередное анекдотичное решение, крепко подумать.
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