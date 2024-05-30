На финансирование нацпроектов в Калужской области потратили 3,4 млрд рублей

По состоянию на 24 мая нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,433 млрд рублей. Об этом сообщила министр финансов региона Валентина АвдееваПо состоянию на 24 мая нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,433 млрд рублей.
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