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Царьград

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"Фронт у нас посыпался": Генерал-майор ВСУ дал личный прогноз на ближайшее время – "обойдут кольцом, захватят и получат тактический выход"

"Фронт у нас посыпался": Генерал-майор ВСУ дал личный прогноз на ближайшее время – "обойдут кольцом, захватят и получат тактический выход"

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в прямом эфире заявил о том, что украинский фронт "посыпался" в Донбассе.

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