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Дориан Финни-Смит забросил решающий трехочковый за 17 секунд до конца матча против «Денвера»

Дориан Финни-Смит забросил решающий трехочковый за 17 секунд до конца матча против «Денвера»

Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит стал автором решающего трехочкового попадания за 17 секунд до конца гостевого матча против «Денвера» (116:115).

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